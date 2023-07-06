البنتاغون يسعى إلى تعزيز أمنه بعد تسريب وثائق سرية على الإنترنت

البنتاغون يسعى إلى تعزيز أمنه بعد تسريب وثائق سرية على الإنترنت



أعلن البنتاغون الأربعاء أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر باتخاذ تدابير لتعزيز الأمن بعد تسريب مجموعة من الوثائق المصنفة سرية للغاية على الإنترنت في وقت سابق من العام الحالي.



وتأتي الخطوة في أعقاب مراجعة إستمرت 45 يومًا أمر بها أوستن لسياسات وزارة الدفاع وتدابيرها، بعدما دبر عنصر في الحرس الوطني الأميركي أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أميركية منذ عشر سنوات.



وجاء في مذكرة لأوستن نشرها البنتاغون أن "المراجعة خلصت إلى تحديد مجالات يمكننا بل علينا أن نعزز تدابير المساءلة فيها لمنع تعريض معلومات سرية للأمن القومي للخطر، بما في ذلك التصدي لمخاطر داخلية".



والخطوات التي أمر بها أوستن تشمل تطوير برنامج لما يسمى "مكتب الإدارة المشتركة للتهديدات الداخلية والقدرات السيبرانية" من أجل تحسين رصد المخاطر في كل شبكات البنتاغون.

