شركات مناجم صينية متهمة بارتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان

شركات مناجم صينية متهمة بارتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان

إتهمت منظمة غير حكومية شركات صينية تعمل في مجال إستخراج معادن ضرورية للإنتقال في مجال الطاقة بارتكاب العديد من الإنتهاكات لحقوق الإنسان خارج الصين منذ 2021، في تقرير صدر الخميس.



وأورد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أن 39 شركة مناجم صينية ضالعة في 102 حالة يشتبه بأنها تنطوي على إنتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة بين كانون الثاني 2021 وكانون الأول 2022.



وقال متحدث بإسم المنظمة: "تظهر معطياتنا أن الانتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة شائعة في التنقيب عن معادن الإنتقال في مجال الطاقة واستخراجها وتحويلها".



ومن أصل مجمل الحالات التي وقعت بحسب التقرير في 18 دولة، تم إحصاء 27 في إندونيسيا و16 في البيرو و12 في جمهورية الكونغو الديموقراطية و11 في بورما و7 في زيمبابوي، فضلًا عن دول أخرى.

