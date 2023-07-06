مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: العالم شهد أكثر أشهر حزيران حرا على الإطلاق

أفاد مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي بأن العالم شهد أكثر أشهر حزيران حرا على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحطيات جراء التغير المناخي وظاهرة إل نينيو.



وأوضح المرصد في بيان، أن الشهر الماضي "كان أكثر أشهر حزيران حرا مع ارتفاع بـ0,5 درجة مئوية فوق معدل 1991-2020 متجاوزا بكثير المستوى القياسي السابق العائد لحزيران 2019".