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لوكاشينكو: قائد فاغنر موجود في سان بطرسبرغ في روسيا وليس في بيلاروس

لوكاشينكو: قائد فاغنر موجود في سان بطرسبرغ في روسيا وليس في بيلاروس

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الخميس أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الإتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروس بعد تمرده الشهر الماضي.



وقال لوكاشينكو لصحافيين يعملون لوسائل إعلام أجنبية خلال مؤتمر صحافي: "في ما يتعلق ببريغوجين، فهو في سان بطرسبرغ وليس في بيلاروس".

