زيلينسكي يصل الى بلغاريا في زيارة تستمر "يوما واحدا"

زيلينسكي في بلغاريا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الى صوفيا في زيارة "تستمر يوما واحدا" كما أعلنت الحكومة البلغارية التي تبدي دعما واضحا لكييف.



وتهدف هذه الزيارة الى تسريع تسليم أسلحة خفيفة وذخائر سوفياتية وهي إمدادات حيوية في إطار الهجوم الأوكراني المضاد.