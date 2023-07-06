وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تصل إلى الصين

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تصل إلى الصين

وصلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين الخميس، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس لبدء زيارة تستمر أربعة أيام تشمل لقاءات مع مسؤولين صينيين كبار فيما تسعى واشنطن لإرساء الإستقرار في العلاقات بين أكبر قوتين إقتصاديتين في العالم.



وتأتي زيارتها بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين فيما يبقى التوتر سائدًا مع إعلان بكين عن ضوابط على صادرات بعض المعادن الأساسية لصنع أشباه الموصلات قبل أيام من وصول يلين.