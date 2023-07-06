الكرملين يؤكد أنه "لا يتابع تحركات" بريغوجين

أكد الكرملين أنه "لا يتابع" تحركات يفغيني بريغوجين بعد أسبوعين تقريبا على تمرد رئيس مجموعة فاغنر وتقدم قواته نحو موسكو.



وقال المتحدث دميتري بيسكوف "لا نتابع تحركاته" عقب إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن بريغوجين موجود في روسيا وليس في بيلاروسيا مثلما نص عليه الاتفاق الذي وضع حدا لتمرده.