الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي لبلغاريا ويقول إن كييف توسّع الصراع

دميتري بيسكوف: نظام كييف يفعل كل ما هو ممكن لجرّ أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع بشكل شبه مباشر

انتقد الكرملين زيارة الرئيس الأوكراني إلى بلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن فولوديمير زيلينسكي يحاول "جرّ" دول أخرى إلى الصراع بين كييف وموسكو.



وقال المتحدث دميتري بيسكوف: "نظام كييف يفعل كل ما هو ممكن لجرّ أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع بشكل شبه مباشر".



وأضاف: "غرقت دول عديدة بالفعل في هذا النزاع، بشكل مباشر أو غير مباشر. سيُناقش هذا الموضوع مع البلغار".