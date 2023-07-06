كييف تعلن "تراجع التوتر" حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية

أعلنت أوكرانيا "تراجع التوتر" حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد تبادل اتهامات بين كييف وموسكو هذا الأسبوع بالتخطيط لاستفزازات في المنشأة الذرية.



وقالت المتحدثة العسكرية نتاليا غومينوك إن "التوتر يتراجع تدريجيا" ناسبة ذلك إلى "العمل الجبار" لجيش كييف والجهود الدبلوماسية "مع شركائنا الأجانب الذين يضغطون" على روسيا.