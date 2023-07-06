إيران تقول إن قواتها حاولت اعتراض ناقلة نفط بعد اصطدام

أعلنت إيران الخميس أن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط قالت إنها اصطدمت بسفينة إيرانية، بعد اتهام البحرية الاميركية لطهران بمحاولة احتجاز السفينة.



وكانت القوات الأميركية اعلنت الأربعاء احباط محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.



وصعّدت طهران تحرّكاتها ضدّ ناقلات نفط في المنطقة عقب تشديد الولايات المتّحدة عقوبات تطال صادرات إيران النفطية وقطاعات أخرى من اقتصادها.



ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية في إيران عن هيئة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية قولها إن ناقلة النفط "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر البهاماس اصطدمت بسفينة إيرانية وتسببت بإصابات خطيرة لخمسة من أفراد طاقمها.



وبحسب البيان فإنه "بعد هذا الاصطدام واصلت ناقلة النفط ريتشموند فوياجر طريقها بغض النظر عن القواعد والانظمة البحرية الدولية".



وأكدت هيئة الموانئ والملاحة البحرية أن صاحب السفينة الإيرانية طلب "الحجز الفوري على الناقلة المخالفة بالرجوع إلى السلطات القضائية".



وذكرت إرنا أنه تم التعرف "صباح الأربعاء على ناقلة النفط المخالفة" وتجاهلت تحذيرات سفينة القوات البحرية الايرانية، مؤكدة أنها دخلت المياه الإقليمية لسلطنة عمان.



وأضافت الوكالة أنه "تم ابلاغ سلطنة عمان الصديقة" بذلك، مشيرة الى أن القضية لملاحقة وتوقيف هذه الناقلة ما زالت مستمرة.



ومؤخّراً، بادرت عُمان لترتيب محادثات غير مباشرة بين الجانبين يُعتقد أنّها ركّزت بشكل كبير على إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم إيران.



وفي نيسان، احتجزت إيران ناقلتي نفط في غضون أسبوع في مياه إقليمية.



وفي إحدى تلك الحالات، نفّذ كوماندوز من البحرية الإيرانية إنزالاً من طوافة على ظهر ناقلة النفط "أدفانتج سويت" التي كانت ترفع علم جزر مارشال.



وفي تمّوز 2019، احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.



وفي 2021، أفرجت إيران عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها لأشهر في خضمّ خلاف على أرصدة إيرانية بمليارات الدولارات صادرتها سيول.



وفي أيار 2022، احتجزت إيران ناقلتي نفط يونانيتين بعد شهر من احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي كانت محملة بنفط خام إيراني قرب أثينا.



وأفرج عن الناقلتين في تشرين الثاني.