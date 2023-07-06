الشرطة الألمانية أوقفت 7 رجال للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي

أوقفت الشرطة الألمانية اليوم، سبعة رجال للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي في البلاد مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية.



والرجال الذين يتحدرون من آسيا الوسطى "يعرفون بعضهم بعضا منذ فترة ويتشاركون عقيدة إسلامية متشددة"، على ما جاء في بيان لمكتب المدعي الفدرالي.



وبعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب في أوكرانيا مطلع 2022 "توجهوا من هناك إلى ألمانيا في الوقت نفسه تقريبا"، وفق المدعين.



وشكّل السبعة إلى جانب مشتبه به آخر أوقف في هولندا، شبكة في العام 2022 "بهدف ارتكاب هجمات إرهابية تتصدر العناوين بروح تنظيم الدولة الإسلامية".



وقال المدّعون إن "المشتبه بهم فكروا في أهداف في ألمانيا واستكشفوا مواقع جرائم محتملة وحاولوا شراء أسلحة" قبل أن يتم توقيفهم.



وأضافوا أن هذه المجموعة ليست لديها "مؤامرة إرهابية ملموسة".



وأوقفت الشرطة الرجال، وهم خمسة من تركمانستان وواحد من طاجيكستان وآخر من قرغيزستان، في مواقع مختلفة في منطقة شمال الراين وستفاليا في غرب ألمانيا.



ووجّه المدعون إلى جميع الرجال، باستثناء المواطن القرغيزستاني، تهمة "جمع أموال لتنظيم الدولة الإسلامية منذ نيسان 2022" لإرسالها إلى التنظيم في الخارج.



كذلك، قبضت السلطات الهولندية على مشتبه به آخر من طاجيكستان وزوجته وهي من قرغيزستان.



وقال الادعاء الهولندي إن الاثنين متهمان "بارتكاب أعمال تحضيرية لجرائم إرهابية". بالإضافة إلى ذلك، فإن الرجل "يشتبه في انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي".