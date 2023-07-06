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زيلينسكي يزور اسطنبول الجمعة لإجراء محادثات مع إردوغان

أخبار دولية
2023-07-06 | 08:36
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زيلينسكي يزور اسطنبول الجمعة لإجراء محادثات مع إردوغان
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زيلينسكي يزور اسطنبول الجمعة لإجراء محادثات مع إردوغان

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اسطنبول الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
      
ويتوقّع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.

أخبار دولية

زيلينسكي

اسطنبول

إردوغان

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