الرئيس الصيني يحض الجيش على "التجرؤ على القتال"

الرئيس الصيني: من الضروري تعميق التخطيط للحرب وللقتال

رأى الرئيس الصيني شي جينبينغ أن جيش البلاد يجب أن "يجرؤ على القتال"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بينما كان يتفقد وحدات في منطقة متوترة قرب تايوان.



وتأتي زيارة شي في إطار جهود دبلوماسية مع الولايات المتحدة، الداعم الأمني الرئيسي لتايوان، مع زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حاليا بكين لإجراء محادثات تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية.



وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بحكم ذاتي جزءا من أراضيها وتعهدت السيطرة على الجزيرة يوما ما، بالقوة إذا لزم الأمر.



وأفادت محطة "سي سي تي في" الحكومية بأنه خلال عملية تفقد لقيادة الميدان الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، قال شي للعسكريين إنه يتعين عليهم "أن يجرؤوا على القتال (...) وأن يدافعوا بحزم عن السيادة الوطنية والأمن".



ونقلت المحطة عن شي قوله: "دخل العالم حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، وأصبح الوضع الأمني في بلادنا أكثر اضطرابا".



وأضاف بحسب المحطة: "من الضروري تعميق التخطيط للحرب وللقتال... التركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي وتسريع تحسين قدرتنا على الانتصار".



وأشار الى أن الجيش "يجب... أن يرفع قدرة قادة اللجان الحزبية على الاستعداد للحرب والمعركة".

