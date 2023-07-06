الجيش الروسي يعلن أنه أصاب "كل" أهدافه بعد هجوم على لفيف الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي أنه قصف مواقع عسكرية في أوكرانيا وأصاب "كل" أهدافه، بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في لفيف، وهي مدينة نادرا ما تتعرض للقصف في غرب البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "هذه الليلة، نفذت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى (أطلقت) من البحر على مواقع انتشار موقتة لعناصر من القوات الأوكرانية". وأضافت: "كل المواقع المستهدفة أصيبت".