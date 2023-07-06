محادثات سويدية-تركية في مقر حلف شمال الأطلسي قبل أسبوع من قمة فيلنيوس

التقى وزير الخارجية السويدي نظيره التركي الخميس في مقر حلف شمال الأطلسي في مسعى لإقناع تركيا بسحب اعتراضها على انضمام ستوكهولم إلى التحالف قبل أسبوع من موعد انعقاد قمة للتكتل.



ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات والتي يشارك فيها مسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن، على أمل التمهيد لتحقيق اختراق في هذا الملف.



لكن دبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي شكّكوا في إمكان إقناع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتغيير موقفه.



والعام الماضي توصّلت تركيا والسويد إلى اتفاق يرمي إلى إزالة العراقيل من أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.



وطالبت أنقرة السويد بقمع حركات كردية على غرار حزب العمّال الكردستاني الذي تصنّفه منظّمة إرهابية.



وتصرّ السويد على أنها طبّقت الاتفاق.