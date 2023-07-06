وزير الخارجية البريطاني: لندن تعلن نظام عقوبات جديدا على إيران

اعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي نظام عقوبات جديدا على ايران يمنح لندن مزيدا من السلطات لاستهداف أصحاب القرار في طهران بسبب "انشطتهم المعادية" في المملكة المتحدة أو خارجها.



ويأتي تقديم هذا القانون، الذي يتوقع أن يحال على البرلمان في الاشهر المقبلة، عشية إعلان عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين عن انتهاك الحقوق.