ستولتنبرغ يعلن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي الاثنين محوره عضوية الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف.



وأكد ستولتنبرغ، عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين، أن ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة على عضوية السويد.