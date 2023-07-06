الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج

أعلنت البحرية الأميركية مساء الخميس أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية قد تكون متورطة في أنشطة تهريب في المياه الدولية في الخليج، غداة إحباط القوات الأميركية محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين قبالة سواحل عُمان.



وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، إنه "في 6 تموز، احتجز الحرس الثوري الإسلامي سفينة تجارية يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب أثناء عبورها الخليج العربي في المياه الدولية".



وأضاف أنه بعد "تقييم ظروف الحادثة، لم يستدع الأمر مزيدًا من الاستجابة".