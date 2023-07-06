اليونسكو تندد بقصف روسيا "مبنى تاريخيا" في لفيف الأوكرانية

دانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الخميس قصف روسيا "مبنى تاريخيا" في لفيف بغرب أوكرانيا، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا الخمس.وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في باريس إن "هذا الهجوم، وهو الأول من نوعه في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي منذ بداية الحرب في 24 شباط 2022، يعد انتهاكا لهذه الاتفاقية".كما ينتهك الهجوم الروسي "اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح".