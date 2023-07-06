زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" في علاقاتها مع حلف الأطلسي

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" في علاقاتها مع حلف الأطلسي

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن كييف تريد "الصدق" في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك أثناء حديثه قبل قمة رئيسية للحلف العسكري الغربي.



وصرّح زيلينسكي للصحافيين إلى جانب الرئيس التشيكي بيتر بافيل "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مضيفا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف". وأضاف أن أوكرانيا تريد تلقي "دعوة" للانضمام إلى الناتو في قمته التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الأسبوع المقبل.



ومن المتوقع أن تتخذ القمة قرارات لإنشاء مجلس الناتو-أوكرانيا وأن يقدم أعضاء في الحلف ضمانات أمنية لكييف تشمل مساعدة اقتصادية وعسكرية.



وفي حديثه من براغ، قال فولوديمير زيلينسكي إنه يريد أن تتلقى أوكرانيا "إشارة واضحة" بأنها ستنضم إلى الناتو، وأن التصريحات التي مفادها أن الأبواب مفتوحة لأوكرانيا ليست "كافية". وتابع "أوكرانيا ليس لديها دعوة بشكل أو بآخر"، مردفا "أعتقد أنه من الضروري إظهار قوة الحلف ووحدته". وقال إنه يتفهم أنه قد يكون من الصعب الحصول على دعم جميع أعضاء الناتو لأن البعض "يخاف من روسيا".



وفي حديثه عن هجوم أوكرانيا المضاد، اعترف بأنه "ليس سريعا" لكنه أكد أن قوات بلاده تتقدم. وتابع "الهجوم ليس سريعا، هذه حقيقة. لكن مع ذلك نحقق تقدما ولا نتراجع مثل الروس"، مضيفا "نمسك الآن بزمام المبادرة".