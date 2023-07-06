الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا تسعيان إلى إبرام اتفاق أمني

اعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي الخميس إنه يسعى لتوقيع اتفاق أمني مع جنوب إفريقيا. وفي مؤتمر صحافي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في العاصمة كينشاسا، أوضح تشيسيكيدي أن الاتفاق يمكن أن يكون ميثاقا للدفاع المشترك.



وأشار الرئيس الكونغولي إلى اتفاق الدفاع المشترك لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، بصفته نموذجا محتملا، من دون الغوص في أي تفاصيل. وقال تشيسيكيدي "سنعرف أكثر في الأيام أو الأسابيع المقبلة".



من جهته، تعهّد رامابوزا مواصلة دعم جمهورية الكونغو الديموقراطية في مكافحة انعدام الأمن والفقر. وقال رامابوزا "نحن مستعدون وجاهزون على الدوام لدعم جمهورية الكونغو الديموقراطية على غرار ما فعلنا في الماضي وسنواصل القيام بذلك". وأضاف الرئيس الجنوب إفريقي "سنوطّد هذه العلاقة عبر التوصل الى اتفاق ثنائي حول الأمن والدفاع".

