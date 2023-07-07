هجوم مسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي

هاجم مسلحون قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في منطقة غاو شمال البلاد، وفق ما أفادت البعثة وكالة فرانس برس.



وقال مصدر في مينوسما لوكالة فرانس برس إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على قافلة لوجستية لقوة مينوسما كانت تنتقل من لابيزانغا إلى غاو"، أكبر مدينة في شمال مالي.



وأوضح المصدر أن ناقلة نفط مدنية انقلبت خلال الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة مواطن مالي مدني بجروح في "حصيلة أولية".



وفي 30 حزيران، أنهى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة حفظ السلام الأممية بعدما طالبت بماكو بذلك، وسيتم الانسحاب على مدى ستة أشهر وينتهي أواخر عام 2023.



ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.



ومينوسما التي تعد حوالى 12 ألف جندي منذ عام 2013، هي هدف رئيسي للتنظيمات الجهادية التي تستهدف الوجود الأجنبي ورموز الدولة.