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توقيف معارضين في قرغيزستان بتهمة التحضير لانقلاب

أخبار دولية
2023-07-07 | 00:42
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توقيف معارضين في قرغيزستان بتهمة التحضير لانقلاب
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توقيف معارضين في قرغيزستان بتهمة التحضير لانقلاب

أعلنت الاستخبارات القيرغيزيّة أنّها اعتقلت أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي بتهمة التحضير لانقلاب.
 
وأكدت الاستخبارات في بيان أنّها "أحبطت الأنشطة غير القانونيّة لأعضاء في حزب بوتون قرغيزستان (قرغيزستان الموحدة) كانوا يخطّطون سرا لأعمال شغب واضطرابات واسعة النطاق في البلاد، بغية الدفع إلى انقلاب". 
 
وذكرت أنّ عمليّات تفتيش جرت في منازل "عشرة من أعضاء الحزب"، مشيرة إلى أنّ اثنين منهم "وُضِعا رهن التوقيف الاحتياطي" فيما "تتواصل إجراءات التحقيق مع الموقوفين الآخرين". 
 
ويتمثّل "حزب قرغيزستان الموحدة" بستّة أعضاء في البرلمان ويقوده القومي أدخان مادوماروف المرشّح السابق للانتخابات الرئاسيّة عام 2021. 

وتتّهم الاستخبارات الحزب بأنّه نسّق أنشطة الأشخاص الموقوفين.
 
ومادومروف مُلاحق على خلفيّة التسبّب بـ"أعمال شغب" و"إساءة استخدام السلطة" في قضيّة يعود تاريخها بحسب وسائل إعلام محلّية إلى العام 2009.

أخبار دولية

قرغيزستان بتهمة

انقلاب

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