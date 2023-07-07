واشنطن: طائرات عسكرية روسية ضايقت مجددا مسيّرات أميركية في سوريا

أكد الجنرال الاميركي أليكسوس غرينكويتش أن طائرات روسية ضايقت طائرات مسيّرة أميركية أثناء مشاركتها في عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة.



وقال جنرال غرينكويتش في بيان إن "الطائرات العسكرية (الروسية) انخرطت في سلوك غير آمن وغير مهني الخميس، 9,30 صباحا بالتوقيت المحلي، أثناء تفاعلها مع طائرات أميركية مسيّرة من طراز إم كيو-9".



وأوضح أن الطائرات الروسية "أطلقت قنابل مضيئة أمام الطائرات المسيّرة وحلقت بالقرب منها بشكل خطير، ما عرض سلامة جميع الطائرات المعنية للخطر".



وفي اليوم السابق، أعلن غرينكويتش أن طائرات روسية أطلقت أيضا قنابل مضيئة أمام مسيّرات كيو-9 أميركية، بينما قام أحد الطيارين بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيّرات في الأجواء السورية.