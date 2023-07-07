وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين سعيا إلى التهدئة... من ستلتقي اليوم؟

تجتمع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع كبار المسؤولين الصينيين بمن فيهم رئيس الوزراء لي تشيانغ في بكين الجمعة، في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة.



وتأتي الزيارة في وقت يدعو بعض السياسيين الأميركيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.



كما تأتي الزيارة بعد أسابيع قليلة على زيارة أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن وتُجسد رغبة إدارة بايدن في إعادة الاتصال مع بكين بعد عزلة شبه كاملة عاشتها الصين خلال ثلاث سنوات بسبب كوفيد.



وهذه أول زيارة تجريها يلين للصين منذ توليها منصبها في 2021 ، ومن المقرر أن تلتقي الجمعة رئيس الوزراء لي تشيانغ المسؤول خصوصا عن القضايا الاقتصادية في بلاده.



وحذر مسؤول في وزارة الخزانة الخميس من أن الولايات المتحدة لا تتوقع تقدما محددا خلال هذه الزيارة، لكنها تأمل في تبادلات بناءة يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من المناقشات الملموسة.



وأكدت يلين الخميس أن "هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال وسوء الفهم".