عدد كبير من الجرحى في تصادم حافلتين في حي مانهاتن في نيويورك

كم بلغ عدد الجرحى؟

جُرح أكثر من ثمانين شخصًا نقل 18 منهم إلى المستشفى، في تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحا مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك، كما ذكرت إدارة الإطفاء.



وأوضح نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك كيفن مورفي أن الحادث وقع في حوالى الساعة 19,00 (23,00 ت غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.



وطمأن أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".



واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.