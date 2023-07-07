الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عدد كبير من الجرحى في تصادم حافلتين في حي مانهاتن في نيويورك
أخبار دولية
2023-07-07 | 00:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عدد كبير من الجرحى في تصادم حافلتين في حي مانهاتن في نيويورك
كم بلغ عدد الجرحى؟
جُرح أكثر من ثمانين شخصًا نقل 18 منهم إلى المستشفى، في تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحا مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك، كما ذكرت إدارة الإطفاء.
وأوضح نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك كيفن مورفي أن الحادث وقع في حوالى الساعة 19,00 (23,00 ت غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.
وطمأن أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".
واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.
أخبار دولية
مانهاتن
نيويورك
تصادم
التالي
الصين ستمنع استيراد مواد غذائية من بعض المناطق اليابانية... ما السبب؟
وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين سعيا إلى التهدئة... من ستلتقي اليوم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-01
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2023-07-01
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
آخر الأخبار
2023-06-25
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه نهر الكلب نتج عنه قتيل و3 جرحى
آخر الأخبار
2023-06-25
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه نهر الكلب نتج عنه قتيل و3 جرحى
0
آخر الأخبار
2023-06-19
التحكم المروري: جريحان في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة بلونة - كسروان
آخر الأخبار
2023-06-19
التحكم المروري: جريحان في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة بلونة - كسروان
0
آخر الأخبار
2023-06-18
الوكالة الوطنية: جريحان في تصادم بين سيارتين عصر اليوم على طريق عام بلدة حراجل كسروان
آخر الأخبار
2023-06-18
الوكالة الوطنية: جريحان في تصادم بين سيارتين عصر اليوم على طريق عام بلدة حراجل كسروان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:45
يلين: فك الإرتباط الصيني الأميركي عمليًا مستحيل
أخبار دولية
02:45
يلين: فك الإرتباط الصيني الأميركي عمليًا مستحيل
0
أخبار دولية
01:57
قتلى في حريق شب في دار للمسنين في ميلانو
أخبار دولية
01:57
قتلى في حريق شب في دار للمسنين في ميلانو
0
أخبار دولية
01:52
بعد حديث كييف عن احتمال وجود متفجرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحرز تقدما" بشأن الوصول إلى زابوريجيا
أخبار دولية
01:52
بعد حديث كييف عن احتمال وجود متفجرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحرز تقدما" بشأن الوصول إلى زابوريجيا
0
أخبار دولية
00:59
الصين ستمنع استيراد مواد غذائية من بعض المناطق اليابانية... ما السبب؟
أخبار دولية
00:59
الصين ستمنع استيراد مواد غذائية من بعض المناطق اليابانية... ما السبب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟
0
أخبار دولية
2023-07-05
أوكرانيا تعلن تدمير "تشكيل" عسكري روسي في دونيتسك
أخبار دولية
2023-07-05
أوكرانيا تعلن تدمير "تشكيل" عسكري روسي في دونيتسك
0
أخبار دولية
00:37
هجوم مسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي
أخبار دولية
00:37
هجوم مسلح على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي
0
فنّ
2023-07-05
هالة صدقي تزرع البصل وتبيعه: لن أضطر الى التمثيل بعمل لا يعجبني!
فنّ
2023-07-05
هالة صدقي تزرع البصل وتبيعه: لن أضطر الى التمثيل بعمل لا يعجبني!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وزيرة الخزانة الأميركية الى الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وزيرة الخزانة الأميركية الى الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل يشعل حقل الدرة التوتر من جديد في المنطقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
رسميا إيران في منظمة شانغهاي... مكاسب اقتصادية وسياسية في وجه العقوبات
تقارير نشرة الاخبار
13:55
رسميا إيران في منظمة شانغهاي... مكاسب اقتصادية وسياسية في وجه العقوبات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تطبيق ثريدز ... منافس جدي لتويتر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الصراع عند الحدود لا يتوقف على الرصاص... هكذا أحكمت اسرائيل قبضتها على بلدة الغجر الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عند الحدود الجنوبية المتاريس جاهزة...ما الذي يحرّك الجبهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عند الحدود الجنوبية المتاريس جاهزة...ما الذي يحرّك الجبهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحديث التعميم ١٥٨ ... هل يزيد من إقبال المودعين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:36
مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة
أخبار لبنان
07:36
مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة
2
أخبار لبنان
09:39
إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح
أخبار لبنان
09:39
إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح
3
فنّ
06:08
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
فنّ
06:08
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
4
أخبار لبنان
10:47
هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
أخبار لبنان
10:47
هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
5
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
6
امن وقضاء
11:30
أمّنته على قبض حوالة مالية باسمها وخان الأمانة... ماذا حصل؟
امن وقضاء
11:30
أمّنته على قبض حوالة مالية باسمها وخان الأمانة... ماذا حصل؟
7
فنّ
07:15
نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل
فنّ
07:15
نجم "تيك توك" الياس شحود مُتّهم بدهس امرأة سورية.. ووالدته توضح ما حصل
8
اقتصاد
04:30
بعد تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 158... كيف هو المشهد أمام المصارف؟
اقتصاد
04:30
بعد تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 158... كيف هو المشهد أمام المصارف؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More