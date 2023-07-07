بعد حديث كييف عن احتمال وجود متفجرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تحرز تقدما" بشأن الوصول إلى زابوريجيا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن الوكالة "تحرز تقدما" بشأن الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعدما تحدثت كييف عن احتمال وجود متفجرات على سطحها.



وأوضح غروسي في طوكيو أنهم يحرزون تقدما، مشيرا إلى أن مسؤولين زاروا مواقع تشمل أحواض التبريد لكن لم يحصلوا بعد على اذن بزيارة السطح الذي تؤكد أوكرانيا أن عبوات ناسفة محتملة زرعت عليه.