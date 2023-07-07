قتلى في حريق شب في دار للمسنين في ميلانو

قضى ستة من نزلاء دار للمسنين في ميلانو في شمال إيطاليا وأصيب عدد كبير آخر في حريق شب ليل الخميس الجمعة على ما أفادت فرق الإطفاء.



وأوضح المصدر أن ستة أشخاص قضوا فيما نقل أشخاص عدة آخرون إلى المستشفى بعد تنشقهم الدخان.



وانقذ عناصر الإطفاء عشرات النزلاء الآخرين، مشيرا إلى أن سبب الحريق غير معروف حتى الآن.



وذكرت وكالات أنباء إيطالية أن 81 شخصا أصيبوا بينهم اثنان في حالة خطرة.