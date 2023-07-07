يلين: فك الإرتباط الصيني الأميركي عمليًا مستحيل

يلين: فك الإرتباط الصيني الأميركي عمليًا مستحيل

رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة أن فك الإرتباط بين أكبر إقتصادين في العالم "عمليًا مستحيل"، وذلك في تصريحات أمام ممثلي شركات أميركية في الصين.



وفيما تسلط قيود بكين على الصادرات الضوء على الحاجة إلى سلاسل إمداد متنوعة، قالت يلين إن "فك الإرتباط بين أكبر إقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الإقتصاد العالمي".

