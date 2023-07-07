الحكومة العراقية فتحت "تحقيقاً" بقضية خطف اسرائيلية

فتحت الحكومة العراقية تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة اسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.



وأكد العوادي أن "الحكومة العراقية فعلا تقوم بإجراء تحقيق رسمي".



واشار إلى أن بما هذه القضية على هذا المستوى...ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج.



وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي حمّل الأربعاء في بيان كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية"، واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي.