توجيه الإتهام لمئات الأشخاص وضبط نبتات قنب في عملية واسعة في بريطانيا

توجيه الإتهام لمئات الأشخاص وضبط نبتات قنب في عملية واسعة في بريطانيا

وجهت السلطات الإتهام لأكثر من 450 شخصًا في بريطانيا وضبطت مئات آلاف نبتات القنب بقيمة ملايين الجنيهات في عملية واسعة خلال شهر حزيران، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة.



وتعتبر الشرطة أن إنتاج القنب يؤمن الأموال النقدية للجريمة المنظمة ويؤجج عنف العصابات التي تتنافس على السيطرة على مناطق.



وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن "قرابة مئتي ألف نبتة قنب بقيمة تقدر بما بين 115-130 مليون جنيه (147-166 مليون دولار، 135-152 مليون يورو) ضبطت".



وأضافت أنها أوقفت نحو ألف شخص ومن بين هؤلاء وجه الإتهام لأكثر من 450 شخصًا في العملية التي أجريت في أنحاء إنكلترا وويلز.