الجيش الاسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة

قُتل فلسطينيان وجُرح ثلاثة آخرون في نابلس برصاص الجيش الاسرائيلي، خلال عملية اقتحام للمدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.



وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيدين وثلاث إصابات جراءعدوان الاحتلال على نابلس"، موضحة أن "الشهيدين هما خيري محمد سري شاهين (34 عاماً) وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)".



وأكد الجيش الاسرائيلي في بيان مقُتل الفلسطينيين "إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن".



وقال الجيش إن "عملية استباقية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية جرت في مدينة نابلس".



وأضاف أن القوات الاسرائيلية "حاولت اعتقال خيري شاهين وحمزة مقبول من سكان نابلس للاشتباه بتنفيذهما عملية إطلاق نار باتجاه سيارة شرطة في عند مستوطنة هار براخاه في الخامس من تموز 2023".



وتابع "جرى تبادل اطلاق نار وقتلا"، مشيرا إلى أنه "صودرت اسلحتهم ولم ترد انباء عن وقوع اصابات في صفوفنا".