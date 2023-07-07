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زيلينسكي: "من الصعب" محاربة روسيا من دون أسلحة بعيدة المدى
أخبار دولية
2023-07-07 | 04:46
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زيلينسكي: "من الصعب" محاربة روسيا من دون أسلحة بعيدة المدى
زيلينسكي: تسليم الأسلحة رهن فقط بالولايات المتحدة
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "من الصعب" محاربة روسيا إذا لم تتسلم كييف أسلحة بعيدة المدى، مؤكدا أن قرار تسليمها "رهن فقط" بالولايات المتحدة.
واشار زيلينسكي خلال زيارة لبراغ إلى أنه بدون أسلحة بعيدة المدى من الصعب ليس فقط تنفيذ مهام هجومية ولكن أيضًا وبصراحة، عمليات دفاعية.
ولفت إلى "اننا نناقش ذلك مع الولايات المتحدة، الامر رهن بها وحدها".
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