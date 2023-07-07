يلين تدعو إلى "منافسة سليمة" مع الصين

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى "منافسة سليمة" مع الصين، معربة عن الأمل في عدم ترك "الخلافات" تتسبب "بتدهور غير مجد" للعلاقات بين البلدين.



وأكدت يلين، خلال لقاء مع رئيس الوزراء لي تشيانغ في قصر الشعب في بكين، أننا "نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة، لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم، مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت".