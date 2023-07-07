ستة قتلى في إنفجار داخل مصنع للمتفجرات في روسيا

ستة قتلى في إنفجار داخل مصنع للمتفجرات في روسيا



أوقع إنفجار في مصنع للمتفجرات في منطقة سامارا في وسط روسيا ستة قتلى وجريحين الجمعة، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن فرق الإنقاذ.



وقال مسؤول في أجهزة الإنقاذ لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء: "وقع إنفجار في تشابايفسك في مصنع برومسينتيز. قتل ستة أشخاص وجرح إثنان آخران".



ويفيد موقع هذا المصنع الإلكتروني بأنه ينتج متفجرات لقطاع المناجم ويوظف نحو 1300 شخص.

