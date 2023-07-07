الكرملين: روسيا ستتابع "عن كثب" المحادثات بين زيلينسكي وإردوغان في تركيا

الكرملين: روسيا ستتابع "عن كثب" المحادثات بين زيلينسكي وإردوغان في تركيا

أعلن الكرملين الجمعة أنه "سيتابع عن كثب" المحادثات التي سيجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يصل مساء إلى تركيا مع نظيره رجب طيب إردوغان.



وأوضح الناطق بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين أننا "سنتابع عن كثب نتائج المفاوضات وسنواصل شراكتنا البناءة مع أنقرة"، مشيدًا بـ"دور الوسيط" الذي يقوم به إردوغان في النزاع الأوكراني.