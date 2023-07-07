اتفاق في الاتحاد الأوروبي لتحفيز إنتاج الذخائر لمساعدة أوكرانيا

توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الجمعة إلى اتفاق لتعزيز إنتاج الذخيرة في الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة بناء ترسانات الأوروبيين ومواصلة تسليح أوكرانيا.





وتبلغ قيمة خطة "دعم إنتاج الذخائر" هذه، 500 مليون يورو.





وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "هذا دليل آخر على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت دعم أوكرانيا".