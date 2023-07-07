ستولتنبرغ: قمة حلف شمال الأطلسي "ستعيد التأكيد" على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الجمعة أن قادة دول الحلف الـ31 "سيعيدون التأكيد" خلال قمتهم الأسبوع المقبل في فيلنيوس على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه في المستقبل، بدون أن يعطي أي معلومات حول جدول زمني لذلك.





وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي "أتوقع أن يؤكد قادتنا مجددا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها"، من غير أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها.