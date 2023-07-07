ستة قتلى في مخيمات الروهينغا بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

قتل ستة أشخاص من الروهينغا في اشتباكات اندلعت في مخيم لاجئين في بنغلادش بعد ساعات من زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.





وتستقبل بنغلادش نحو مليون لاجئ من الروهينغا فرّ غالبيتهم في العام 2017 من حملة قمع شنّها الجيش البورمي وتشكّل محور تحقيق في "أعمال إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية.





وجاءت أعمال العنف خلال الأسبوع الراهن بعد سلسلة اشتباكات دامية بين جيش إنقاذ روهينغا أراكان (ARSA) ومنظمة تضامن الروهينجا (RSO) وهما جماعتان متمردتان متنافستان.