تشيكيا ستدرب طيارين أوكرانيين وتزود كييف بمروحيات مقاتلة

تشيكيا ستدرب طيارين أوكرانيين وتزود كييف بمروحيات مقاتلة

أعلن رئيس الوزراء التشيكي الجمعة أن بلاده ستزود أوكرانيا مروحيات مقاتلة وتدرب طياريها على طائرات إف-16 أميركية الصنع لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.



وأيد بيتر فيالا أيضًا مسعى أوكرانيا للإنضمام لحلف شمال الأطلسي إثر محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وصرح فيالا للصحافيين أن "تشيكيا ستقدم المزيد من المروحيات القتالية ومئات آلاف قطع الذخيرة من العيار الثقيل".



وأشار إلى أنها ستساعد أيضًا في تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات من بينها إف-16 وتقدم أجهزة محاكاة على الطيران لإتاحة التدريب داخل أوكرانيا أيضًا.