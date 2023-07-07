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قوات الدعم السريع تشن هجومًا على مدينة بارا بشمال كردفان
أخبار دولية
2023-07-07 | 08:15
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قوات الدعم السريع تشن هجومًا على مدينة بارا بشمال كردفان
اعلن شهود عيان أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كردفان الجمعة حيث ارتكبت أعمال "سلب ونهب" للبنوك والمنشآت الحكومية.
وأفاد سكان من بارا التي تبعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة الأُبيض عاصمة الولاية، وكالة فرانس برس أن "(قوات) الدعم السريع تهاجم مدينة بارا وتهاجم البنوك والمنشآت الحكومية".
أخبار دولية
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