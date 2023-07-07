البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية ينفي إتهامات بخدمة بكين

البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية ينفي إتهامات بخدمة بكين

أكد البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية AIIB الجمعة أنه لا يوجد "دليل" على أنه يخدم مصالح الصين، وذلك بمناسبة نشر نتائج تدقيق بدأ بعد إتهامات أطلقها مسؤول تنفيذي سابق.



وكان بوب بيكارد مدير الإتصالات السابق في هذه الهيئة المالية، إتهم في 15 حزيران الحزب الشيوعي الصيني بممارسة تأثير "مفرط" على المؤسسة التي "تخدم" مصالح الصين على حد قول الكندي البالغ من العمر 58 عامًا.



ودفعت هذه التصريحات كندا إلى تجميد تعاونها مع المؤسسة المالية.



ودافعت بكين عن البنك الآسيوي مؤكدة أنه يعمل بـ"إنفتاح وكفاءة وشفافية".