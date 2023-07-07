الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن انضمام السويد إلى الناتو

أخبار دولية
2023-07-07 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إردوغان يعد باتخاذ &quot;القرار الأفضل مهما كان&quot; بشأن انضمام السويد إلى الناتو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن انضمام السويد إلى الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة قبل أيام من قمة شمال حلف الأطلسي أن تركيا "ستتخذ القرار الأفضل" بشأن عضوية السويد في الناتو.
 
     
وقال إردوغان الذي يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة في اسطنبول "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان".

أخبار دولية

باتخاذ

"القرار

الأفضل

كان"

انضمام

السويد

الناتو

LBCI التالي
مصادر دبلوماسية لـ"الشرق الأوسط": قمة بين السيسي وإردوغان خلال أسابيع
الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا تسعيان إلى إبرام اتفاق أمني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:28

إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن إنضمام السويد إلى الناتو

LBCI
أخبار دولية
2023-06-04

أمين عام الناتو لإردوغان: السويد "أوفت بالتزاماتها" للانضمام للحلف

LBCI
أخبار دولية
09:34

زيلينسكي: عدم حسم الناتو قراره بشأن عضوية السويد وأوكرانيا "تهديد" للأمن العالمي

LBCI
أخبار دولية
2023-06-01

ستولتنبرغ يزور أنقرة في "المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:18

المبعوث الأميركي للمناخ يزور الصين قريبا لاستئناف المحادثات الثنائية

LBCI
أخبار دولية
11:34

الولايات المتحدة تنظم اجتماعا افتراضيا لمكافحة الفنتانيل

LBCI
أخبار دولية
10:53

النمسا تشدد قانون مكافحة الفساد بعد سلسلة من الفضائح

LBCI
أخبار دولية
10:37

فرنسا توقف إعادة عائلات جهاديين من سوريا لعدم وجود من يرغبن بذلك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-05

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

LBCI
امن وقضاء
06:30

معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟

LBCI
أخبار لبنان
07:13

"الريجي" ضبطت منتجات مهربة ومزورة في وادي الريحان

LBCI
منوعات
2023-07-03

"أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني"... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:54

لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:51

جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-07-2023

LBCI
اخبار البرامج
11:26

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا أردتم ازالة البقع من الفرن وتعقيمه؟

LBCI
أخبار دولية
07:55

ماذا تفعل وزيرة الخزانة الأميركية في الصين؟

LBCI
امن وقضاء
07:52

"العدالة المعطلة في لبنان: حان الوقت لتحرك دوليّ": للاضاءة على التطورات الأخيرة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:30

معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟

LBCI
حال الطقس
02:19

موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لاسعار المحروقات ... كيف أصبحت؟

LBCI
أمن وقضاء
03:53

كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار

LBCI
أخبار لبنان
04:56

المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها

LBCI
فنّ
13:55

في سنّ الـ54... هكذا خرجت جنيفر أنيستون من صالة الرياضة وماذا كشفت عن لياقتها البدنية؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة

LBCI
خبر عاجل
07:44

الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More