إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن انضمام السويد إلى الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة قبل أيام من قمة شمال حلف الأطلسي أن تركيا "ستتخذ القرار الأفضل" بشأن عضوية السويد في الناتو.





وقال إردوغان الذي يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة في اسطنبول "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان".