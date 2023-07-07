فرنسا توقف إعادة عائلات جهاديين من سوريا لعدم وجود من يرغبن بذلك

كشف مصدر دبلوماسي أن فرنسا ستوقف عمليات الإعادة الجماعية لزوجات الجهاديين وأطفالهن المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، مثل تلك التي نُفذت هذا الأسبوع، لعدم وجود من هن راغبات بذلك.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "بعد إعادة كل الأمهات اللواتي عبرن عن رغبتهن في مغادرة سوريا لن تكون هناك عمليات أخرى من هذا النوع".



وأعادت فرنسا الثلاثاء عشر نساء و25 طفلا من سوريا، في رابع عملية من نوعها خلال عام.