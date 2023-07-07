المبعوث الأميركي للمناخ يزور الصين قريبا لاستئناف المحادثات الثنائية

يزور المبعوث الأميركي جون كيري الصين قريبا لمناقشة التعاون بشأن تغيّر المناخ، وفق ما أفاد الجمعة مسؤول أميركي في وقت تستأنف القوتان المتنافستان تدريجيا تعاونهما الدبلوماسي بعد توتر شاب العلاقات.



وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأسبق إلى الصين، وهي الثالثة له منذ تعيينه مبعوثا لشؤون المناخ في عهد الرئيس جو بايدن، من دون الخوض في تفاصيلها.



وكان كيري قد قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن الزيارة ستتم الأسبوع المقبل وتسعى إلى إرساء "تعاون حقيقي".



وأضاف: "الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم ونحن أيضا أكبر دولتين من ناحية الانبعاثات. ومن الواضح أن لدينا مسؤولية خاصة لإيجاد تفاهمات".



وتأتي زيارة كيري بعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين الشهر الماضي، والزيارة التي تجريها حاليا وزيرة الخزانة جانيت يلين.



وأقام كيري علاقات ودية نسبيا ومتّسقة مع الصين، وتعتبر إدارة بايدن المناخ مجالا محتملا للتعاون مع بكين رغم توتر العلاقات في مجالات أخرى.



لكن الصين أعلنت العام الماضي لفترة وجيزة أنها علقت المحادثات بشأن المناخ بعد أن قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي بزيارة إلى جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.