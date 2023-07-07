أحكام بالسجن بحق سبعة من ناشطي المجتمع المدني في بوركينا فاسو

أصدرت محكمة واغادوغو العليا أحكاما بالسجن على سبعة ناشطين في المجتمع المدني في بوركينا فاسو اتهموا بتدبير "مؤامرة" تهدف إلى "زعزعة استقرار" البلاد، وذلك لفترات تراوح بين ستة أشهر و48 شهرا.





ويخضع عشرة أشخاص للمحاكمة منذ بداية حزيران الماضي بعد بث رسائل صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إحراق قصر موغو نابا، الزعيم التقليدي لموسيس التي تشكل أغلبية عرقية في بوركينا فاسو.