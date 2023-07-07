توقيف جندي بلجيكي سابق في إطار تحقيق "إرهابي" لتهديده رئيس الوزراء

أوقفت السلطات في النروج جنديا بلجيكيا سابقا بعد إعلان الادعاء الفدرالي في بلاده فتح تحقيق "إرهابي" في شبهات تهديده رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو عبر شريط فيديو.





ويظهر الشريط الذي نشر بداية على منصة فيسبوك وعرضته وسائل إعلام عدة، شخصا يقوم بإطلاق النار في غابة نحو صورة لدي كرو معلقة على شجرة. وفي حين بقي وجهه مموّها، يُسمع الشخص الذي تحدّث بالإنكليزية، يقول إنه فرّ من الجيش "للاختباء"، وإنه موجود حاليا في النروج.





وأكد المتحدث باسم الادعاء البلجيكي إريك فون ديوسي لوكالة فرانس برس أن هذا الثلاثيني الذي تمّ تسريحه حديثا من الجيش أوقف مساءً في النروج.

