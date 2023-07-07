الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف جندي بلجيكي سابق في إطار تحقيق "إرهابي" لتهديده رئيس الوزراء
أخبار دولية
2023-07-07 | 14:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف جندي بلجيكي سابق في إطار تحقيق "إرهابي" لتهديده رئيس الوزراء
أوقفت السلطات في النروج جنديا بلجيكيا سابقا بعد إعلان الادعاء الفدرالي في بلاده فتح تحقيق "إرهابي" في شبهات تهديده رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو عبر شريط فيديو.
ويظهر الشريط الذي نشر بداية على منصة فيسبوك وعرضته وسائل إعلام عدة، شخصا يقوم بإطلاق النار في غابة نحو صورة لدي كرو معلقة على شجرة. وفي حين بقي وجهه مموّها، يُسمع الشخص الذي تحدّث بالإنكليزية، يقول إنه فرّ من الجيش "للاختباء"، وإنه موجود حاليا في النروج.
وأكد المتحدث باسم الادعاء البلجيكي إريك فون ديوسي لوكالة فرانس برس أن هذا الثلاثيني الذي تمّ تسريحه حديثا من الجيش أوقف مساءً في النروج.
أخبار دولية
بلجيكي
تحقيق
"إرهابي"
لتهديده
الوزراء
التالي
يلين: فك الإرتباط الصيني الأميركي عمليًا مستحيل
قتلى في حريق شب في دار للمسنين في ميلانو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-11
توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها
أخبار دولية
2023-06-11
توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها
0
أخبار دولية
2023-06-11
توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها
أخبار دولية
2023-06-11
توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها
0
آخر الأخبار
2023-06-11
توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها
آخر الأخبار
2023-06-11
توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها
0
أخبار دولية
2023-05-09
واشنطن ولندن تدعوان الى احترام "القانون" بعد توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق
أخبار دولية
2023-05-09
واشنطن ولندن تدعوان الى احترام "القانون" بعد توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:54
بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية
أخبار دولية
17:54
بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية
0
أخبار دولية
17:39
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في آب
أخبار دولية
17:39
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في آب
0
أخبار دولية
17:35
إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
17:35
إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
17:03
رئيس الوزراء الهولندي يؤكد أنه سيقدّم استقالته بعد الخلافات بشأن الهجرة
أخبار دولية
17:03
رئيس الوزراء الهولندي يؤكد أنه سيقدّم استقالته بعد الخلافات بشأن الهجرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-03-25
القرم عاين السنترالات المتوقفة التابعة لاوجيرو وطالب "ألفا" و"تاتش" بتعبئة المازوت للمولدات
أخبار لبنان
2023-03-25
القرم عاين السنترالات المتوقفة التابعة لاوجيرو وطالب "ألفا" و"تاتش" بتعبئة المازوت للمولدات
0
منوعات
2023-07-03
بيع أغلى بقرة في العالم بسعر يفوق المليون دولار... وهذه أبرز مواصفاتها! (صورة)
منوعات
2023-07-03
بيع أغلى بقرة في العالم بسعر يفوق المليون دولار... وهذه أبرز مواصفاتها! (صورة)
0
أخبار دولية
2023-06-29
منح جائزة بريطانية عريقة لزيلينسكي تقديرا لـ"قيادته"
أخبار دولية
2023-06-29
منح جائزة بريطانية عريقة لزيلينسكي تقديرا لـ"قيادته"
0
أمن وقضاء
06:16
جريحان بحادث سير قبالة المخازن - كترمايا
أمن وقضاء
06:16
جريحان بحادث سير قبالة المخازن - كترمايا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فوز جديد لروجيه فغالي في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فوز جديد لروجيه فغالي في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية
0
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
12:54
لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق
تقارير نشرة الاخبار
12:54
لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق
0
تقارير نشرة الاخبار
12:51
جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة
تقارير نشرة الاخبار
12:51
جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين
تقارير نشرة الاخبار
12:50
أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:30
معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟
امن وقضاء
06:30
معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟
2
حال الطقس
02:19
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:19
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
03:53
كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار
أمن وقضاء
03:53
كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار
4
اقتصاد
02:06
جدول جديد لاسعار المحروقات ... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:06
جدول جديد لاسعار المحروقات ... كيف أصبحت؟
5
أخبار لبنان
04:56
المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها
أخبار لبنان
04:56
المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها
6
فنّ
06:20
سلاف فواخرجي تُبَكي روّاد الإنترنت برسالتها الحزينة: تهت عن بيتي وبتُّ بلا عنوان
فنّ
06:20
سلاف فواخرجي تُبَكي روّاد الإنترنت برسالتها الحزينة: تهت عن بيتي وبتُّ بلا عنوان
7
خبر عاجل
07:44
الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين
خبر عاجل
07:44
الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين
8
امن وقضاء
07:51
اصابة مطلق النار على مسجد في بر الياس اثناء توقيفه من قبل دورية للجيش
امن وقضاء
07:51
اصابة مطلق النار على مسجد في بر الياس اثناء توقيفه من قبل دورية للجيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More