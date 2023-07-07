رئيس السنغال يؤكد أن عدم ترشحه لولاية ثالثة هدفه تفادي الاضطرابات

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة أن إعلانه عدم الترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2024 غايته تفادي وقوع اضطرابات في بلده.





وضع سال حدا لعدة أشهر من الترقب بإعلانه الاثنين أنه لن يترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024.





وقال في حوار مع جريدة "لوموند" الفرنسية نشر الجمعة "السبب الوحيد الذي كان سيدفعني للترشح (لولاية جديدة) هو تعرض البلد إلى تهديد خطير لاستقراره. لكن هذا التهديد لم يحدث".

