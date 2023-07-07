بدء اللقاء بين زيلينسكي وإردوغان في اسطنبول

بدأ مساء الجمعة في اسطنبول اللقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحسب ما افادت وسائل الاعلام التركية.





ويركز الاجتماع الذي يعقد قبل بضعة أيام من قمة لحلف شمال الاطلسي على اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية الذي تم التوصل اليه في تموز 2022 برعاية الامم المتحدة وتركيا ولا ترغب روسيا في تمديده بعد انتهاء مفاعيله في 17 تموز/يوليو، بحسب ما كتب زيلينسكي في تغريدة.

