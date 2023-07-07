سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

انهار الائتلاف الحكومي في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته الجمعة بعد عام ونصف عام فقط في الحكم، إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين، وفق وسائل إعلام.



وأشرف روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، أخفقت في التوصل الى اتفاق، بحسب ما أفادت قناتا "أن أو أس" و"آر تي أل" ووكالة "ايه أن بي" المحلية.